Трагедия, случившаяся с Анастасией Заворотнюк, не оставила никого равнодушным. Свое мнение высказала популярная актриса Елена Борщева.

Трагедия, случившаяся с Анастасией Заворотнюк, не оставила никого равнодушным. Свое мнение высказала популярная актриса Елена Борщева.Звезда юмористического шоу Comedy Woman уверена, что технология экстракорпорального оплодотворения не может привести к возникновению онкологии. Артистка хорошо знакома со всеми тонкостями и последствиями процедуры, ведь в прошлом она сама ей воспользовалась – благодаря ЭКО она родила дочь Уму.Чтобы убедить всех недоверчивых журналистов и поклонников звезды сериала "Моя прекрасная няня", она разместила в социальных сетях цитату врача-репродуктолога Лейлы Киндаровой. "Послушайте, ребята, крик моей души! Давайте не будем дискредитировать метод, позволивший сотням тысяч людей познать радость Материнства и Отцовства", – обратилась врач к подписчикам.Материал дополняется.