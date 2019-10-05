В столице Китая Пекине проходит теннисный турнир с призовым фондом 3,5 миллиона долларов. Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в финал соревнований.

В столице Китая Пекине проходит теннисный турнир с призовым фондом 3,5 миллиона долларов. Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в финал соревнований.В полуфинале Хачанов играл с австрийцем Домиником Тимом. Карен выиграл первую партию 6:2, но уступил в двух следующих 6:7 (5:7), 5:7. Соперники провели на корте 2 часа 41 минуту.Доминик Тим стал первым финалистом турнира. Его соперник по решающему поединку определится в матче между греком Стефаносом Циципасом и Александром Зверевым из Германии.