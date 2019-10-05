Профессиональная велокоманда Katusha-Alpecin передает свою лицензию на участие в Мировом туре Israel Cycling Academy. Стороны подписали соответствующий договор. Однако сам проект Катюша не прекращает своего существования.

Профессиональная велокоманда Katusha-Alpecin передает свою лицензию на участие в Мировом туре Israel Cycling Academy. Стороны подписали соответствующий договор. Однако сам проект "Катюша" не прекращает своего существования.Проект "Катюш"а и Академия велоспорта Израиля (Israel Cycling Academy, ICA) заключили договор на три ближайших велоспортивных сезона. Его суть в том, что ICA будет управлять командой, в которую войдет большая часть гонщиков и персонала, в настоящее время имеющих контракт с Team Katusha Alpecin. Katusha Sports останется партнёром новой команды и в этом качестве продолжит предоставлять одежду элитного качества профессиональным гонщикам, как она это и делала в последние три года. Кроме того, проект Катюша вскоре объявит о перспективном партнерстве с профессиональной женской велокомандой."ICA будет в мировом туре рано или поздно, и я раз, что это случится в следующем сезоне, -. — Я хочу поблагодарить руководство Katusha-Alpecin и ее владельца Игоря Макарова за эту сделку с нами, ведь у него было несколько вариантов. Его вклад в велоспорт впечатляет, он и впредь будет его поддерживать". цитирует РИА Новости совладельца проекта Силвэна Адамса"Это партнерство в 2020 году даст компании Katusha Sports возможность продолжить расширять диапазон своей деятельности, используя профессиональные команды как опору для исследований и развития", — говорится в пресс-релизе "Катюша".За десять лет участия команды Katusha в World Tour она достигла серьезных успехов. 26 раз была завоевана майка лидера национального чемпиона, четырежды – победы в монументальных «классиках» (2012 и 2013 годы Ломбардия – Йоахим Родригес (Joaquim Rodríguez), 2014 год — Милан-Сан-Ремо и 2015 год — Tour of Flanders – Александр Кристофф (Alexander Kristoff) и на 28 этапах Гранд Туров. За прошлые два сезона команда пережила много разочарований с точки зрения результатов. Это совпало с уменьшением бюджета команды и выявило необходимость внесения существенных изменений в велоспорт для создания жизнеспособной и успешной модели. Игорь Макаров, как член Руководящего комитета UCI, продолжит работать на высочайшем уровне велоспорта для обеспечения того, чтобы в будущем в этом направлении произошли важные позитивные изменения.