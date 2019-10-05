Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу Свобода слова Савика Шустера сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями. Первым этапом министр назвал реконструкцию моста в Станице Луганской, пишет РИА Новости. Затем, по словам Пристайко, последуют следующие мосты и переходные пункты.Подтверждает слова министра и концепция развития компании "Украинские железные дороги" до 2023 года, сведения из которой опубликовало издание "Лига​​​.net".