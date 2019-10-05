Нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе не сможет помочь Пари Сен-Жермен в ближайшем матчем Лиги 1 против Анжера из-за травмы. Характер повреждения 20-летнего футболиста пока неизвестен.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не сможет помочь "Пари Сен-Жермен" в ближайшем матчем Лиги 1 против "Анжера" из-за травмы. Характер повреждения 20-летнего футболиста пока неизвестен.Главный тренер парижан Томас Тухель подтвердил, что Мбаппе не сможет сыграть в воскресенье против "Анжера". Тухель сказал, что рецидива травмы у футболиста нет. Однако Мбаппе нужно время на восстановление. Пока неизвестно, примет ли Килиан участие в ближайших матчах сборной Франции с командами Исландии и Турции.Мбаппе уже пропустил начало сезона из-за травмы подколенного сухожилия. Килиан вернулся в строй только во второй половине сентября, забил 6 мячей, забил 2 мяча и сделал 2 голевых передачи.