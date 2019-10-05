Не так давно состоялась свадьба друзей певца Дмитрия Билана. Артист выложил трогательное фото со знаменательного мероприятия, но что-то пошло не так.

Не так давно состоялась свадьба друзей певца Дмитрия Билана. Артист выложил трогательное фото со знаменательного мероприятия, но что-то пошло не так.Торжественное событие в жизни победительницы шестого сезона ТВ-передачи "Холостяк" прошло в солнечной Италии. Свадьбу отмечали пышно, с истинно русским размахом. Кроме того, на мероприятие прибыли звезды отечественного шоу-бизнеса, в частности продюсер Яна Рудковская в компании Дмитрия.Сентиментальный певец выложил снимки на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В подписи к ним молодой человек поделился своими эмоциями и переживаниями в день свадьбы подруги."Какие прозвучали слова на церемонии , меня тронулодо мурашек, честно !!! рядом сидели подружки невесты и плакали, чутьза собой не увлекли этими эмоциями ., 😌я впервые почувствовал , в этомотрезке времени ,что бракосочетание это действительно искусство ...взгляды меняются! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)."Казалось бы, певец просто рассказал о том, что новенького произошло в его жизни, однако поклонницы расценили фото со свадьбы как призыв к действию. Девушки буквально начали атаковать знаменитость с вопросами, когда же тот наконец-то жениться. А некоторые особо смелые даже предложили себя в качестве подходящей кандидатуры."А когда ваша свадьба?", "Ок. Давай поженимся 💙💍", "Сначала эмоции, взгляды😊, а потом не успеешь оглянуться как сам женишься","Дима, просто становимся взрослее и мудрее..... Тебе пора тоже", – написали подписчицы певца.