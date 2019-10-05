Запрещенный контент обнаружила полиция

26-летняя жительница Костромы разместила на своей страничке в соцсети четыре видеозаписи, включенные в федеральный список экстремистских материалов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Запрещенный контент обнаружили сотрудники центра по противодействию экстремизму данного ведомства.В отношении молодой женщины полицейские составили административный протокол.Полиция напоминает, что за производство, хранение или распространение экстремистских материалов предусмотрено наказание в виде штрафа или до 15 суток ареста.16 пользователей с начала года уже были привлечены к ответственности.