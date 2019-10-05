Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался во Владивостоке. Адмирал принимал китайский Куньлунь и добился победы 2:1.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался во Владивостоке. "Адмирал" принимал китайский "Куньлунь" и добился победы 2:1.Победу приморцам принесли точные броски Мартина Бакоша и Олега Ломако. Гости из Пекина смогли сократить отставание за счет гола Итана Верека. Но уйти от поражения "Куньлунь" не сумел."Адмирал" выиграл 2:1, набрал 14 очков и поднялся на седьмое место в Восточной конференции. "Куньлунь", также играющий на Востоке, с 11 очками занимает десятую строчку в таблице.