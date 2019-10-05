В сети набирает популярность видео, в котором владимирец - пассажир кольцевого маршрута читает стихи собственного сочинения... Многих этот "творческий номер" заставил улыбнуться.

В сети набирает популярность видео, в котором владимирец - пассажир кольцевого маршрута читает стихи... Многих этот "творческий номер" заставил улыбнуться. Мужчина декламировал строки собственного сочинения... с чувством. Оценить эти кадры предлагаем и вам."И даже мат в твоих устах прекрасен..."Конечно, стихи в общественном транспорте Владимира читают нередко. К примеру, каждый год подарком жителям областного центра становится акция "Литературный троллейбус", но вот в таком любительском, авторском формате свои произведения читают впервые. Видео в группе "Типичный Владимир" уже набрало почти 7 тысяч просмотров. Если продолжать тему творчества в общественнном транспорте, здесь владимирцы могут вспомнить и Ираиду Котову, кондуктора владимирского троллейбуса № 7. Она регулярно поздравляет жителей областного центра с праздниками. Ираида Ивановна уверена: лучший метод борьбы с осенней депрессией - песня.