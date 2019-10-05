Переговоры президентов Украины и Белоруссии Владимира Зеленского и Александра Лукашенко в Житомире могут обернуться серьезной головной болью для России. Киев и Минск призывают выступить единым фронтом против Москвы.

Переговоры президентов Украины и Белоруссии Владимира Зеленского и Александра Лукашенко в Житомире могут обернуться серьезной головной болью для России. Киев и Минск призывают выступить единым фронтом против Москвы.Судя по всему, Лукашенко тяготится тесными отношениями с Россией. Желая выбраться из-под опеки "старшего брата", белорусские власти задумались о политическом союзе с Украиной.У инициативы есть своя идеологическая платформа: центром славянского мира является не Москва, а Киев и Минск, пишет портал "Белорусский партизан". В этом контексте Россия рассматривается как государство, утратившее славянскую идентичность и сделавшее ставку на многонациональную империю.Будущее Восточной Европы зависит от совместных действий Киева и Минска, утверждает автор статьи. По его мнению, белорусскую инициативу готовы поддержать американцы: не случайно Лукашенко рассыпался в благодарностях за внимание к региону перед заместителем госсекретаря США Дэвидом Хэйлом."Минску и Киеву требуется договориться между собой и далее выступать единым фронтом на переговорах с Москвой", – говорится в статье.Для успешного противостояния России Лукашенко и Зеленскому следует заручиться поддержкой Германии, Турции и Литвы. Украинско-белорусский союз сдвинет ось влияния в Восточной Европе с Москвы на Минск и Киев, полагает автор, добавляя, что такой шанс может выпасть только раз.Для и Владимира Зеленского вчерашняя встреча в Житомире стала первой. Оба президента вели себя подчеркнуто добродушно, сыпали комплиментами в адрес друг друга, много шутили и улыбались.Общались Зеленский и Лукашенко на самые разные темы – от торговли и Олимпиады до совместных съемок фильмов. При этом часть встречи двух президентов осталась за кадром: главы государств более двух часов беседовали за закрытыми дверями.Переговоривший с Зеленским тет-а-тет светился от счастья. Как знать, быть может белорусский лидер действительно нашел себе нового союзника. Для мастерски умеющего сидеть на двух стульях Батьки подобная многовекторность в порядке вещей.