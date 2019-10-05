Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал имена игроков, приглашенных на отборочные матчи с командами Греции и Лихтенштейна. Среди приглашенных нет полузащитника Бока Хуниорс Даниэле Де Росси и нападающего Сампдории Фабио Квальяреллы.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал имена игроков, приглашенных на отборочные матчи с командами Греции и Лихтенштейна. Среди приглашенных нет полузащитника "Бока Хуниорс" Даниэле Де Росси и нападающего "Сампдории" Фабио Квальяреллы.Манчини не стал вызывать 36-летнего Квальяреллу. Не нашла подтверждения информация о возвращении в команду 35-летнего чемпиона мира 2006 Даниэле Де Росси. Зато вызваны в национальную команду 20-летний полузащитник "Ромы" Никола Дзаньоло и его одноклубник, 23-летний защитник однофамилец тренера Джанлука Манчини.Полностью список приглашенных выглядит следующим образом. Вратари Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Пьерлуиджи Голлини ("Аталанта"), Алекс Мерет ("Наполи"), Сальваторе Сиригу ("Торино"). Защитники: Франческо Ачерби ("Лацио"), Кристиано Бираги, Данило Д’Амброзио (оба — "Интер"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Алессандро Флоренци, Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (все — "Рома"), Армандо Иццо ("Торино"), Алессио Романьоли ("Милан"). Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба — "Интер"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Бриан Кристанте, Николо Дзаньоло (оба — "Рома"), Жоржиньо ("Челси"), Марко Верратти ("ПСЖ"). Нападающие: Андреа Белотти ("Торино"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Стефан Эль-Шаарави ("Шанхай Шеньхуа"), Винченцо Грифо ("Фрайбург"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи").