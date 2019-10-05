Ураганный ветер и ливни принесет очередной циклон на северные Курилы. Спасатели просят население не покидать населенные пункты до улучшения погоды.

Спасатели просят население не покидать населенные пункты до улучшения погоды. Ранее Сахалинское управление Росгидромета спрогнозировало в ночь с субботы на воскресенье сильный дождь и ураганный ветер на территории Северо-Курильского района. Как уточняет региональное МЧС, за 12 часов могут выпасть 50 миллиметров осадков.Угроза урагана сохранится и утром в воскресенье. Днем в воскресенье ветер усилится до 25—30 метров в секунду, порывы могут доходить до 33 метров в секунду.Объявлено штормовое предупреждение. В администрацию района и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Жителям рассылаются оповещения о предстоящей непогоде.