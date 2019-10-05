Товарооборот между Россией и Кубой за последние годы значительно вырос, растут и инвестиции – подписано соглашение, в силу которого РФ будет заниматься реконструкцией кубинской железнодорожной сети. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил в интервью ВГТРК.

Товарооборот между Россией и Кубой за последние годы значительно вырос, растут и инвестиции – подписано соглашение, в силу которого РФ будет заниматься реконструкцией кубинской железнодорожной сети. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил в интервью ВГТРК.Он подчеркнул, что никакой безвозмездной помощи не будет. "Советского Союза больше нет, Куба меняется, ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идет и идти не может", — пояснил премьер."Все наши отношения сейчас вполне прагматичны, хотя они носят дружеский характер и основаны на историческом прошлом, но, тем не менее, это отношения современных государств", — добавил он, отметив, что Куба аккуратно рассчитывается по долгам.Медведев также рассказал о встрече с первым секретарем Центрального комитета Компартии Кубы Раулем Кастро. О санкциях США, введенных против Кастро, тот "говорит с усмешкой": "Он же человек очень мудрый и очень взрослый. Ему скоро будет 90 лет. Поэтому он на это смотрит так абсолютно спокойно". Кроме того, по словам российского премьера, санкции против семьи Кастро не добавляют симпатий к США со стороны кубинских граждан.На встрече с Кастро речь шла о сотрудничестве между двумя странами. "Вспоминали прошлое, как мы с ним первый раз встретились", — рассказал Медведев.9 мая 2020 года кубинская делегация планирует приехать в Москву на празднование Дня Победы. В свою очередь, "представительная делегация из Российской Федерации" посетит Кубу, чтобы принять участие в празднованиях, посвященных 500-летию Гаваны."И по другой линии будет визит скоро, по линии Совета Безопасности, так что наши контакты продолжаются. Мы восстановили в полном объеме наши отношения с Республикой Куба", — подчеркнул Медведев, выразив надежду, что эти отношения будут укрепляться с каждым днем.