Иранский МИД не подтверждает сведения об освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик. На данный момент российское диппредставительство запросило у МИД Ирана доступ к Юзик.

Иранский МИД не подтверждает сведения об освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик. На данный момент российское диппредставительство запросило у МИД Ирана доступ к Юзик, уточняет ТАСС.Накануне приглашенный в МИД РФ посол Ирана в Москве Мехди Санаи сообщил, что Юзик уже дала показания иранским правоохранительным органам и вскоре будет освобождена.Журналистка Юлия Юзик, работавшая в ростовском корпункте "Комсомольской правды" и в журнале "Русский Newsweek", была задержана 2 октября в тегеранском отеле, где она проживала. Ее обвиняют в шпионаже в пользу Израиля. Также указывается, что Юзик не поставила в известность посольство о сложностях, связанных с изъятием у нее паспорта с израильской визой в тегеранском аэропорту.