× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/05-10-2019-molodaya-gvardiya-zapuskaet-novyj-sezon-drugogo-universiteta.html" target="_blank">Молодая гвардия запускает новый сезон Другого университета</a> - Ежегодный образовательный проект Молодой Гвардии Единой России Другой университет стартует в 50 российских регионах. С октября по декабрь его участники встретятся с известными политиками и лидерами общественного мнения, а также журналистами и блогерами.