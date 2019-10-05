Ежегодный образовательный проект Молодой Гвардии Единой России Другой университет стартует в 50 российских регионах. С октября по декабрь его участники встретятся с известными политиками и лидерами общественного мнения, а также журналистами и блогерами.
Ежегодный образовательный проект "Молодой Гвардии Единой России" "Другой университет" стартует в 50 российских регионах. С октября по декабрь его участники встретятся с известными политиками и лидерами общественного мнения, а также журналистами и блогерами.
Проект "Другой университет" призван создать новые альтернативные площадки для коммуникаций молодежи и продвижения ее идей. Второй сезон продлится с октября по декабрь этого года.
Спикерами проекта выступили ведущие федеральные и региональные эксперты. Помимо встреч с политиками, журналистами и блогерами, будут организованы обучающие мастер-классы и личностные тренинги, а также онлайн-вебинары формата "вопрос-ответ".
Партнерами "Другого университета" стал проект "Единой России" Высшая партийная школа, всероссийская организация предпринимателей "Опора России" и другие.
По словам руководителя "Другого университета" Богдана Литвинова, в мероприятиях проекта поучаствуют более 10 тысяч человек. В 50 регионах эксперты из разных областей проведут собеседования и отберут участников.
В ноябре стартуют образовательные модули "Политика" и "Бизнес". Их участники встретятся с приглашенными гостями, проведут вместе с ними деловые игры. Также будут организованы проектные площадки.
"Проект продлится до 20 декабря, по итогам все участники будут отмечены сертификатами о прохождении проекта "Другой университет", а лучшие получат возможность пройти индивидуальные стажировки", – заявил Литвинов.
В свою очередь член Высшего совета "Единой России", глава комитета по развитию молодежного предпринимательства "Опоры России" Артем Андросов отметил активную вовлеченность молодежи в предпринимательстве и ее интерес к финансам. Он выразил уверенность, что участники "Другого университета" смогут глубже погрузиться в сферу бизнеса.
Принять участие в образовательном проекте может каждый желающий. До 20 октября нужно оставить заявку по электронному адресу [email protected]
и предоставить свои данные.
Первый этап проекта прошел весной этого года. Встречи со спикерами, мастер-классы и практические занятия прошли в 16 регионах. Выпускниками "Другого университета" стали около трех тысяч человек.