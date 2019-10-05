Первые снегопады накроют столицу и Подмосковье в начале недели.

В начале предстоящей недели Москву и область накроет "настоящий снегопад", сообщает ТАСС со ссылкой на Росгидромет. Сухой снег может выпасть ночью в понедельник, но снежный покров не образуется из-за плюсовых температур днем. Во вторник регион ожидают минусовые температуры ночью (до минус 4 градусов) и дневные в районе 2-7 градусов со знаком плюс.Пешеходам и водителям следует соблюдать повышенную осторожность в связи с наступлением так называемой "глубокой осени".