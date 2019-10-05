Сотрудники полиции устроили зрелищную погоню за лихачами в окрестностях Таллина. Эстонским стражам порядка пришлось стрелять по машине, скорость которой достигала200 километров в час. В итоге транспортное средство загорелось, но водитель продолжал движение до полного выхода автомобиля из строя.

Сотрудники Департамента полиции и погранохраны Эстонии задержали лихача после продолжительной погони, развернувшейся вечером в минувший четверг на шоссе Таллин – Тарту.На записях с регистраторов, установленных в патрульных машинах, можно наблюдать, как правоохранители вели преследование автомобиля Mercedes.По данным местных СМИ, все началось с того, что стражи порядка попытались остановить легковушку на окраине Таллина. Водитель проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться.Правоохранители кинулись в погоню – скорость движения временами достигала 200 километров в час, об этом заявил представитель правоохранительных органов, комментировавший инцидент.Нарушитель представлял опасность для окружающих и неоднократно выезжал на встречную полосу, поэтому патрульные применили оружие, прострелив колесо преследуемого автомобиля, который в итоге загорелся.Этот факт совершенного не смутил водителя, продолжившего движения до тех пор, пока транспортное средство окончательно не вышло из строя.Полицейские задержали двух мужчин 29 и 53 лет, находившихся в салоне Mercedes. Вопреки ожиданиям, они были трезвы. Известно, что подозреваемые были лишены прав и ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с систематическими нарушениями правил дорожного движения.