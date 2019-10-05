Через несколько часов полицейские установили её родителей

Двухлетнюю девочку нашли на улице сотрудники магазина.«5 октября около 9 часов утра в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о том, что у одного из магазинов на проспекте Строителей обнаружена девочка на вид около двух лет. Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции работники торговой точки пояснили, что ребёнок прятался под лестницей у входа в магазин. Назвать своё точное имя и адрес проживания девочка не могла», - рассказали в ГУ МВД России по Владимирской области.Малышку передали медикам. Полицейские занялись поиском родных девочки.Стражи порядка несколько часов ходили и опрашивали жителей близлежащих домов, продавцов магазинов, прохожих, изучали записи с камер видеонаблюдения. Около 12 часов дня личности родителей были установлены.«С девочкой и родителями работают сотрудники полиции и представители органов системы профилактики. Полицейские устанавливают обстоятельства, при которых малолетний ребёнок оказался на улице без сопровождения взрослых», - уточнили в полиции.Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности родных девочки.