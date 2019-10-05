Президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал начало военной операции на севере Сирии к востоку от Евфрата.

Президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал начало военной операции на севере Сирии к востоку от Евфрата. Как рассказал Эрдоган, подготовка завершена, и решение о начале примут в ближайшие дни."Будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха", — сообщил президент в субботу на встрече с активом правящей Партии справедливости и развития.В основном удары турецких войск будут направлены против сил самообороны курдов, пишет РИА Новости. Эрдоган потребовал от США определиться, считают ли американцы отряды курдов террористами. США оказывают военную помощь курдам.На зачищенной территории Анкара планирует организовать зоны безопасности для сирийских беженцев.Власти Сирии назвали турецкие планы "вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности".