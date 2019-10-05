Нападающий Антон Бурдасов покинул клуб НХЛ Эдмонтон Ойлерз и вернулся в Континентальную хоккейную лигу. 26-летний хоккеист подписал контакт со СКА.

Нападающий Антон Бурдасов покинул клуб НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" и вернулся в Континентальную хоккейную лигу. 26-летний хоккеист подписал контакт со СКА.Антон уже играл за СКА в сезонах 2012-2015. Он провел за армейцев 186 игр и набрал 79 (34+45) очков. В составе СКА Бурдасов становился обладателем Кубка Гагарина. Также Антон играл за "Авангард", ЦСКА и "Салават Юлаев". Летом он перешел в "Эдмонтон", но вернулся в Россию, не сыграв ни одной официальной встречи за океаном.Контракт Бурдасова со СКА рассчитан до 30 апреля 2020 года. За это время нападающий получит 30 миллионов рублей.