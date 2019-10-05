Не так давно известный музыкальный критик Сергей Соседов высказался в резко негативном ключе против Аллы Пугачевой. Вслед за этим против Примадонны поднялись и пользователи.

Не так давно известный музыкальный критик Сергей Соседов высказался в резко негативном ключе против Аллы Пугачевой. Вслед за этим против Примадонны поднялись и пользователи.Все началось с того, что Алла Борисовна дала комментарий к недавнему инциденту с Дмитрием Биланом. Певец появился на концерте в Самаре в нетрезвом виде. Поклонники отмечали, что исполнитель странно танцевал и не попадал в музыку.В последствии Дмитрий исправился. Он извинился перед горожанами, оплатил из своих личных финансов постройку детской площадке в Самаре, а также дал один бесплатный концерт, где наконец-то порадовала своих фанатов ярким выступлением.Тем не менее, несмотря на искупление своей вины, Билан продолжал извиняться. В конечном итоге, Пугачева не выдержала и написала мужчине следующие слова: "Уничижение паче гордыни. Хватит об этом". Певца эти строки не задели, зато задели за живое Соседова. Он резко , что Пугачевой стоило бы "держать язык за зубами".Вся эта история подняла в интернете настоящую бучу против Примадонны. Одни утверждали, что Соседов действительно не имел права так грубить, другие же отмечали, что Алле Борисовне действительно стоит быть сдержаннее в своих словах."Соседов просто никто! А Пугалкина сама должна уважать свой возраст, а небыть затычкой в каждую бочку и изображать из себя девочку! Оба достойныдруг друга!(Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)", " Хоть кто то бабку – бендершу критикует, а то все только ей задницу до гланд вылизывают", "Полностью согласна с Соседовым! Он замечательный критик, профи. АПугачева хамка, не уважающая своих зрителей. Когда-то козлами ихобозвала (микрофон был включен) и не извинилась даже, и она еще будетсоветовать Билану, ужас просто(((," – высказались пользователи.