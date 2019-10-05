Знаменитый актер Максим Виторган ошарашил подписчиков необычным фото.

Знаменитый актер Максим Виторган ошарашил подписчиков необычным фото.Экс-супруг Ксении Собчак поделился снимком на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На фотографии он сидит на лестнице в удобных, слегка помятых штанах, футболке и желтой дутой куртке, вперив взор вверх. Своей позой Виторган напоминает скорее мыслителя, нежели знаменитость.Впрочем, как оказалось, мужчина вовсе не "заливал глаза". В своей подписи к публикации он дает ответ тому, что происходит на самом деле: "Это совсем не то, что вы подумали... Я за кулисами смотрю трансляцию спектакля... Готовлюсь делать артистам замечания... А Сourvoisier ... Просто это официальный коньяк Лжедмитрова...Не пальцем деланный – если вы смотрели спектакль, то понимаете о чем я.(Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)."Напомним, что премьера театральной постановки состоялась в марте этого года. Фантасмагорическая история повествует о жизни героев в закрытом научном городе "Лжедмитрове". Все бы ничего, только в нем уж больно много всяких аномалий и странностей.Впрочем, поклонники артиста только посмеялись с фото. Многие заприметили, что на самом деле в бутылке налит чай, а не алкоголь. Тем не менее, коллеги Максима не могли не подшутить над примечательным кадром."Я тебе сколько раз говорил, не бухай на рабочем месте!!!", – написал актер Петр Буслов. Ответ Виторгана не заставил себя долго ждать. Знаменитость парировал довольно эмоционально, но без агрессии: "не ври! Не говорил ты такого!!!"Кроме того, не обошлись без забавных комментариев подписчики Максима: "Лжеконьяк с чаем", "Для правильного коньяка слишком темноват и пенка предательская )))","Как-то подозрительно пенится, ваш V.S. 😁", "Папа научил в фильмах отличать бутафорский коньяк от настоящего. "Смотри" – говорил он, "У них чай, а не коньяк налит. Пенка в стакане,коньяк не пенится"...".