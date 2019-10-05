5 октября народной артистке СССР исполняется 76 лет. Таролог, ясновидящая Марианна Абравитова считает, что в предстоящем году Инне Чуриковой следует внимательнее следить за своим здоровьем.

5 октября народной артистке СССР исполняется 76 лет. считает, что в предстоящем году Инне Чуриковой следует внимательнее следить за своим здоровьем.Несмотря на солидный возраст, Инна Михайловна очень востребована. Этапрофессиональная и социальная востребованность продлится весь период, которыйона будет заниматься творчеством. Предстоящий год тоже не станет исключением.Однако сразу хочется предупредить о том, что, несмотря на все ее регалии иавторитет в мире искусства, может вполне произойти следующее: ее пригласят вкакой-то проект, которому она отдаст свои силы и время, а потом ничего несостоится. Поэтому прежде чем подписывать какие-то документы по поводусотрудничества, необходимо все взвесить. Ситуация не будет выглядеть так, будто проект рухнул неначавшись. Ближе к середине или к концу может произойти что-то, что поставиткрест либо на ее участии, либо на самом проекте.По здоровью ближайшийгод будет для Инны Михайловны неплохим. Конечно, ей нужно поберечь себя и быть аккуратной. Но сегодня такие советы можно дать и более молодымлюдям – идеальным здоровьем никто, увы, похвастаться уже не может. Все еехронические заболевания и проблемы останутся при ней, но в "законсервированномсостоянии" – можно однозначно сказать, что жизнь ее бережет и дает ей возможностьактивно участвовать работать и по сей день.Она очень активный и энергичный человек, тем не менее, ей можно посоветовать уделять больше времени восстановлению, не растрачивать себя, не допускатьпереутомлений в связи со съемками, театром, перелетами. Если невосстанавливаться после нагрузок, могут начаться проблемы с нервной системой,сердцем, сосудами и прочим. На это, конечно, стоит обратить пристальноевнимание.У актрисы много поклонников– тех, кто годами мечтает о ней, как о женщине. В ближайший год Инне Михайловне "грозит активизация" старых поклонников и появление новых. И совет здесь можнодать не столько ей, сколько ее мужу – ревновать не стоит. Хотя они будут,конечно, активно проявляться, ухаживать, дарить подарки, цветы, писать письма.Сама Чурикова будет смотреть на них по-королевски: она для них недостижима, смотрит на всех, кто от нее без ума, с высокого пьедестала.