5 октября народной артистке СССР исполняется 76 лет. Таролог, ясновидящая Марианна Абравитова считает, что в предстоящем году Инне Чуриковой следует внимательнее следить за своим здоровьем.
5 октября народной артистке СССР исполняется 76 лет. считает, что в предстоящем году Инне Чуриковой следует внимательнее следить за своим здоровьем.
Несмотря на солидный возраст, Инна Михайловна очень востребована. Эта
профессиональная и социальная востребованность продлится весь период, который
она будет заниматься творчеством. Предстоящий год тоже не станет исключением.
Однако сразу хочется предупредить о том, что, несмотря на все ее регалии и
авторитет в мире искусства, может вполне произойти следующее: ее пригласят в
какой-то проект, которому она отдаст свои силы и время, а потом ничего не
состоится. Поэтому прежде чем подписывать какие-то документы по поводу
сотрудничества, необходимо все взвесить. Ситуация не будет выглядеть так, будто проект рухнул не
начавшись. Ближе к середине или к концу может произойти что-то, что поставит
крест либо на ее участии, либо на самом проекте.
По здоровью ближайший
год будет для Инны Михайловны неплохим. Конечно, ей нужно поберечь себя и быть аккуратной. Но сегодня такие советы можно дать и более молодым
людям – идеальным здоровьем никто, увы, похвастаться уже не может. Все ее
хронические заболевания и проблемы останутся при ней, но в "законсервированном
состоянии" – можно однозначно сказать, что жизнь ее бережет и дает ей возможность
активно участвовать работать и по сей день.
Она очень активный и энергичный человек, тем не менее, ей можно посоветовать уделять больше времени восстановлению, не растрачивать себя, не допускать
переутомлений в связи со съемками, театром, перелетами. Если не
восстанавливаться после нагрузок, могут начаться проблемы с нервной системой,
сердцем, сосудами и прочим. На это, конечно, стоит обратить пристальное
внимание.
У актрисы много поклонников
– тех, кто годами мечтает о ней, как о женщине. В ближайший год Инне Михайловне "грозит активизация" старых поклонников и появление новых. И совет здесь можно
дать не столько ей, сколько ее мужу – ревновать не стоит. Хотя они будут,
конечно, активно проявляться, ухаживать, дарить подарки, цветы, писать письма.
Сама Чурикова будет смотреть на них по-королевски: она для них недостижима, смотрит на всех, кто от нее без ума, с высокого пьедестала.