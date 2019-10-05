5 октября, во Всемирный день знаний о дислексии, в соцсетях пройдут акции в поддержку людей со специфическим расстройством чтения и письма. Одноклассники проведут образовательные активности и покажут тексты такими, как их видят люди с дислексией.

5 октября, во Всемирный день знаний о дислексии, в соцсетях пройдут акции в поддержку людей со специфическим расстройством чтения и письма. Одноклассники и Mail.ru Group совместно с Ассоциацией родителей и детей с дислексией проведут образовательные активности и покажут тексты такими, как их видят люди с дислексией.Одноклассники переставят буквы в логотипе соцсети и оформят анонимную страницу таким образом, как ее мог бы увидеть человек с дислексией. Также Ассоциация с помощью стримингового приложения OK Live проведет трансляцию мероприятий Международной недели осведомленности о дислексии из Государственного Эрмитажа. Зрителей ждут дискуссии и паблик-токи с участием ученых и деятелей культуры.«Дисграфия и дислексия — трудности обучения, с которыми сталкиваются каждый десятый ребенок и взрослый в мире. Благодаря техническим возможностям социальных сетей миллионы их пользователей смогут прочувствовать, как живут люди с особенностями чтения и письма, и возможно, принять эту особенность у своих детей или друзей или обратиться за поддержкой в Ассоциацию родителей и детей с диалексией», — комментирует директор по социальным проектам Mail. ru Group Александра Бабкина.