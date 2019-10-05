Российски премьер Дмитрий Медведев посетил Кубу с двухдневным визитом. Он провел переговоры с бывшим лидером Острова Свободы Раулем Кастро, а также председателем Госсовета и Совета министров страны Мигелем Диас-Канелем, которые завершились подписанием ряда соглашений.

Российски премьер Дмитрий Медведев посетил Кубу с двухдневным визитом. Он провел переговоры с бывшим лидером Острова Свободы Раулем Кастро, а также председателем Госсовета и Совета министров страны Мигелем Диас-Канелем, которые завершились подписанием ряда соглашений. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран, в том числе в торгово-экономической сфере.- Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Позволю себе смелость на правах уроженца Гаваны небольшую экскурсию.- Давайте.- Вот здесь Гавана была основана. Заходим?- Заходим.- Пятьсот лет назад 16 ноября. Показать, что здесь будет происходить?- Покажите, конечно, если вы экскурсовод.- Здесь будут ходить люди в ночь на 16 ноября, в День основания Гаваны.- Прямо вокруг этого дерева?- Да, потому что считается, что под этим деревом Гавана и была основана.- А деньги на счастье бросают?- Да.- Давайте бросим.- Здесь еще можно посмотреть, как это все происходило. Это дерево называется сейба. И вот здесь из интересного — одно из первых изображений индейцев в Западном полушарии. А теперь смотрите дальше. Здесь совершено точно — первое изображение Западного полушария вообще за всю историю.Есть и еще одно удивительное изображение: герб Кубы, которая потом стала независимой. И это, наверное, единственный герб в мире, на котором изображены сразу две страны: берег самой Кубы, а также тот, другой.- Нарисованы берег Кубы и другой берег, который США.- Это намек.- Поэтому за Кубу и бились все время, потому что она — реально ключ.- У Кубы абсолютно ключевое расположение, и именно этим, наверное, предопределена ее история за эти истекшие 500 лет.- Но вот одна деталь. Ровно здесь завозили советские ядерные ракеты, разгружали на том берегу.- Ну, это уже 60-е годы ХХ столетия.- Я с вашего позволения несколько этапов перескачу в истории. Я хотел вам показать вот эту башенку. Это традиционный символ Гаваны. Это жена испанского конкистадора, которая осталась в этой башенке ждать его возвращения. Он погиб во Флориде – я возвращаюсь к близости Соединенных Штатов. И прямо про сегодняшнее спрошу. Тем более мы идем в сторону, где Куба стала протекторатом США. Гуантанамо с тех пор существует. А Россия базу, открытую в советские годы, закрыла. Сейчас много разговоров, что на фоне обострения, может быть, опять ее открыть. Я не знаю, какие решение обсуждаются, но если правительству Российской Федерации нужно будет выделять на это бюджет, выделите?- У нас и в советские времена здесь не было базы.- Учебная бригада?- Была бригада. Мы с нашими кубинскими друзьями сейчас обсуждаем самые разные сценарии развития международных событий. Если говорить, допустим, ситуации, которая сложилась в последнее время вокруг Кубы, то она очень и очень непростая. Мало того, что Куба и так 60 лет была, по сути, в блокаде, по подсчетам экономистов, за эти годы сумма потерянных вложений Кубы составляет около триллиона долларов. А сейчас ситуация еще усложнилась, поскольку нынешняя администрация Соединенных Штатов Америки снова взяла очень жесткий курс по отношению к Кубе, вводит санкции — и такие, и сякие, и персональные.- Не допускают танкеры. Мне кубинцы говорят: может, русские крейсеры будут сопровождать?- Я думаю, мы найдем другие способы помочь Кубе получить нефть и нефтепродукты. Может быть, и какие-то другие возможности, которые существуют. А что нужно обсуждать, так это развитие экономических связей с Кубой. Во-первых, у нас вырос товарооборот за последние годы, причем достаточно значительно. Во-вторых, растут инвестиции. Совсем недавно мы подписали соглашение с кубинцами — будем заниматься реконструкцией всей железнодорожной сети. Это практически тысяча километров.- Я бы добавил, еще десятки тысяч рабочих мест в России.- Десятки рабочих мест и у нас, и на Кубе.- Смотрите какая штука. Недавно в Петербурге состоялся российско-латиноамериканский форум. Встал молодой парень и спросил: "Все это, конечно, красиво с Кубой, но не закончится ли это все опять, как в советские годы, из-за стратегической важности, из-за возможного создания рабочих мест вместо торговли поставками?" Так что с безвозмездными поставками?- Все изменилось в этом мире. Советского Союза больше нет, Куба меняется, ни о какой безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речь не идет и идти не может. Все наши отношения сейчас вполне прагматичны, хотя они носят дружеский характер и основаны на историческом прошлом, тем не менее, это отношения современных государств. Это должно быть выгодно.- Тогда я тоже напомню, что есть уникальное российско-кубинское соглашение. Мы списали кубинцам 90% долга, 10% долга они возвращают на очень выгодных для России условиях в плане того, что есть целая отрасль кубинской экономики, куда они пускают только россиян безо всяких тендеров. Но насколько аккуратно они рассчитываются по долгам?- Наши кубинские друзья рассчитываются по долгам. В отличие от того, что было некоторое время назад, допустим, еще лет 20-30 назад, в советские времена, когда деньги вообще никто не считал. Сейчас наши кубинские друзья платят. И даже в ходе моих бесед и переговоров с президентом Кубы он несколько раз подчеркивал: если мы где-то что-то просрочили, не волнуйтесь, мы все вовремя погасим. Они это делают.- Мы с вами входим во дворик, где после обретения Кубой независимости от Испании Соединенные Штаты Америки заставили кубинцев подписать так называемую поправку Платта, согласно которой этот остров превращался в полуколонию, в протекторат Соединенных Штатов.- Да.- Я к Америке все-таки вернусь — мы так недалеко от нее.- Совсем недалеко.- 90 миль отсюда. Вся эта завиральная история с Зеленским теперь…- Могу сказать, что я в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединенными Штатами Америки. Потому что он попал между молотом Демократической партии и наковальней Республиканской.- Либо к тем, либо к другим — отсидеться не получится.- Если он продолжит расследование и если этим будет заниматься прокурор, о котором он сказал, что это его человек, тогда на него обидятся демократы и будут говорить о том, что Украина вмешивается, как любят делать американцы, в американские выборы. Это если он заблокирует это расследование. Во-первых, это будет смотреться странно в силу публикаций. Во-вторых, естественно, на него обидится администрация Трампа, которой он обещал содействие в прояснении тех или иных вопросов. Так что у него очень непростое положение.- Покидая американский дворик на Кубе, я прочел занятную вещь в американской прессе, что для Трампа Зеленский станет его Моникой Левински.- Они — злые ребята.- Какие у вас ощущения? Дело в Штатах идет к импичменту?- Это их дело, откровенно говоря. Дело американской политической системы. Но то, что они, как сейчас принято говорить, "зарубились" не на шутку, — это абсолютно точно, поскольку это для двух элементов политической системы Соединенных Штатов Америки реальная возможность перетянуть канат на свою сторону. Что из этого получится, я не знаю. В конце концов у них система серьезная, достаточно отбалансированная. Думаю, что ничего сверхкритического не произойдет. Более того, американская система все время показывала, что она вполне жизнеспособна на протяжении этих веков. И она с исключительной жесткостью проводила свои интересы по всему миру, за что, собственно, и получала соответствующие оценки. Так что мне кажется, за их судьбу волноваться нам уж точно не стоит. У них все будет нормально, но какой резонанс это получит в других странах, в той же самой Украине, поживем — увидим. Смотреть за этим любопытно.- Эта страна нам действительно близкая. Огромное количество кубинцев у нас училось. И мы просто неплохо знаем их страну.- Не чужой для нас флаг.- Да, этот фланг меня сопровождал все детство. Приезжали кубинские пионеры, мы общались. К вам в Ленинград тоже приезжали?- Конечно, приезжали.- У них синие галстуки были.- Да, были синие галстуки. Плюс очень много было кубинских студентов, которые учились со мной на курсе. Вообще в университете того периода в Ленинграде они активно учились.- Поправки Платта, которая превращала Кубу в протекторат США, уже давно нет, но если глядеть из этого двора во внешний мир, то видим мы там ту же самую Кубу, которая опять оказалась под санкциями, в частности, персональные санкции введены против Рауля Кастро. Вы же с ним встречались?- Да, я с ним встречался. Он настроен очень позитивно. Он об этом говорит с усмешкой. По его словам, это какие-то непонятные детские решения. Он же человек очень мудрый и очень взрослый. Ему скоро будет 90 лет. Поэтому он на это смотрит абсолютно спокойно.- Всю семью — под санкции?- Вы же понимаете, какие это настроения вызывает не только у семьи Рауля Кастро, а вообще в обществе. Если таким образом обходятся с лидером страны, первым секретарем Компартии Кубы, то как они относятся ко всем остальным людям? Стало быть, это общее отношение государства к стране, к людям, это же влечет еще и экономические последствия. После этого страдает население, особенно если речь идет, допустим, об эмбарго, о запретах поставки нефти, нефтепродуктов. Поэтому это явно не вызывает симпатий к Соединенным Штатам Америки со стороны кубинских граждан.- Вы с Раулем Кастро не обсуждали учебные бригады, новые военные базы. Но, поверьте, здесь столько разговорах в кулуарах про это.- Пусть говорят. Мы с ним говорили о сотрудничестве, вспоминали прошлое, как мы с ним первый раз встретились.- Он, кстати, водил вас по деревянной мостовой, по которой мы только что проходили.И еще несколько наблюдений.- Когда были подписаны многочисленные соглашения, Мигель Диас-Канель, председатель Государственного совета и Совета министров Кубы, сказал, что он, тем не менее, собирается в Москву. Значит, что-то еще будет подписано? Что-то еще обсуждается?- Нет, это рабочие встречи, и есть просто повод вообще приехать в Евразию. Там будет одно из мероприятий в Баку проходить — Движение неприсоединения. Наши кубинские друзья в этом принимают участие.- Исторически. Со времен Фиделя Кастро.- Исторически. Плюс есть еще один повод приехать в нашу страну — это 9 Мая следующего года.- Это следующий год, а что сейчас?- Они приняли приглашение, разве это плохо? Скоро будет отмечаться 500-летие Гаваны. Будет большая представительная делегация из Российской Федерации. Да и по другой линии будет визит скоро — по линии Совета безопасности. Так что наши контакты продолжаются. Мы восстановили в полном объеме наши отношения с Республикой Куба.- Явно ждем чего-то интересного в обозримом будущем.- Мы надеемся, что эти отношения будут укрепляться с каждым днем. Мы бы хотели этого.