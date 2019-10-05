Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко публично облизал экс-президента Незалежной Петра Порошенко. Мужчина рассыпался в благодарностях для главного конкурента Зеленского.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайкопублично облизал экс-президента Незалежной Петра Порошенко. Мужчина рассыпался в благодарностях для главного конкурента Зеленского.Политик отметил, что выражает Порошенко свои искренние благодарности за остановку российской агрессии и за предотвращение дезинтеграции Украины."Я действительно ценю то, что сделал президент Порошенко, что оностановил эту агрессию, которая грозила полностью уничтожением идезинтеграцией Украины", – сказал министр.Он также добавил, что сейчас Незалежная должна разработать план, по которому сможет достичь договоренностей с Россией. Пристайко отметил, что надеется на создание нескольких вариантов развития событий. Он считает, что западные страны должны надавить на Россию, чтобы та "соблюдала договоренности"."Первый "план А", о котором мы сейчас говорим это то, чтобы состояласьпервая встреча за столом, как когда-то с президентом Порошенко, теперь сновым президентом... Чтобы мы сели и по возможности... достигли той договоренности, которая под давлением нашихзападных партнеров выполнялась бы Россией," – уточнил Вадим.Он также дополнил, что в случае, если прийти к разумному решению не удастся, у Украины должен быть запасной выход на этот случай. По словам Пристайко, нынешнему президенту уже предложены различные стратегии ведения переговоров и теперь выбор лишь за ним."Все эти планы от одной крайности к другой разработаны и предложеныпрезиденту. И это его задача того человека, которого вы выбралипрезидентом, принять эти тяжелые, сложные, неприятные решения, закоторые потом, наверное придется так же как президенту Порошенко сегодняобъяснять нам всем", – передает слова министра "Обозреватель".