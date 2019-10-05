Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
публично облизал экс-президента Незалежной Петра Порошенко. Мужчина рассыпался в благодарностях для главного конкурента Зеленского.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
публично облизал экс-президента Незалежной Петра Порошенко. Мужчина рассыпался в благодарностях для главного конкурента Зеленского.
Политик отметил, что выражает Порошенко свои искренние благодарности за остановку российской агрессии и за предотвращение дезинтеграции Украины.
"Я действительно ценю то, что сделал президент Порошенко, что он
остановил эту агрессию, которая грозила полностью уничтожением и
дезинтеграцией Украины", – сказал министр.
Он также добавил, что сейчас Незалежная должна разработать план, по которому сможет достичь договоренностей с Россией. Пристайко отметил, что надеется на создание нескольких вариантов развития событий. Он считает, что западные страны должны надавить на Россию, чтобы та "соблюдала договоренности".
"Первый "план А", о котором мы сейчас говорим это то, чтобы состоялась
первая встреча за столом, как когда-то с президентом Порошенко, теперь с
новым президентом... Чтобы мы сели и по возможности... достигли той договоренности, которая под давлением наших
западных партнеров выполнялась бы Россией," – уточнил Вадим.
Он также дополнил, что в случае, если прийти к разумному решению не удастся, у Украины должен быть запасной выход на этот случай. По словам Пристайко, нынешнему президенту уже предложены различные стратегии ведения переговоров и теперь выбор лишь за ним.
"Все эти планы от одной крайности к другой разработаны и предложены
президенту. И это его задача того человека, которого вы выбрали
президентом, принять эти тяжелые, сложные, неприятные решения, за
которые потом, наверное придется так же как президенту Порошенко сегодня
объяснять нам всем", – передает слова министра "Обозреватель".