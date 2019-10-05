Певица Алсу и ее талантливая дочь Микелла Абрамова появились в ютуб-шоу Пятница с Региной. Во время беседы речь зашла о шоу Голос. Дети на Первом канале, в котором наследница артистки принимала участие и стала одной из победительниц в финале.

Певица Алсу и ее талантливая дочь Микелла Абрамова появились в ютуб-шоу"Пятница с Региной". Во время беседы речь зашла о шоу "Голос. Дети" на Первом канале, в котором наследница артистки принимала участие и стала одной из победительниц в финале.Микелла рассказала, как проходила кастинг на проект. Девочкаповедала, что по условиям конкурса необходимо было исполнить две песни – на русскоми любом иностранном языке. По словам Абрамовой, она долго не знала, чтоспеть перед жюри. В итоге она остановилась на классических композициях, которыеразучивала в музыкальной школе."Кстати, у некоторых людей есть теория, что все дети напроекте вообще не дружат. Это не так. Я с ними переписываюсь каждый день. Мынеразлучны. Я их всех так люблю. Это классно, быть с детьми, которые меняпонимают", – подчеркнула Микелла Абрамова.По словам Алсу, на конкурсе "Голос. Дети" ее дочь попала в своюсреду. У Микеллы и других конкурсантов было много общего, ребята быстро нашлиобщий язык и сдружились.Абрамова рассказала, что в финале конкурса очень переживала,но не за себя, а за своих соперниц. "Даже если бы прошла Маша или Маруся, я быза них была только рада. Я бы испытывала только радость. Я их так всех люблю,мы очень сблизились", – отметила наследница звезды.Микелла отметила, что конкурс "Голос. Дети" стал для нееколоссальным опытом. "Соревнования не было, если честно. Даже в финале. Я кэтому отношусь как к вокальному опыту. Я никогда не участвовала всоревнованиях по вокалу", – сказала дочь артистки.Певица Алсу не стала скрывать, что будет поддерживатьМикеллу во всех начинаниях, как когда-то делал ее отец по отношению к ней самой. По словам артистки, еекарьера состоялась прежде всего благодаря родителям, и она это понимает. "Мы,конечно, будем помогать дочке во всех ее начинаниях. 11 лет – пока думаю ещеесть время, чтобы развиваться и подумать", – сказала .А в конце встречи по просьбе хозяйки шоу Микелла исполнила свою любимую песню из репертуара любимой Билли Айлиш. И спела прекрасно – у Микеллы дивные вокальные данные, точное интонирование, верная фразировка. "Ты очень классно поешь", – заслуженно похвалил девочку певец и муж Тодоренко Влад Топалов. Он уверен, что Микелла еще не раз удивит и порадует поклонников.