Певица Алсу и ее талантливая дочь Микелла Абрамова появились в ютуб-шоу
Пятница с Региной. Во время беседы речь зашла о шоу Голос. Дети на Первом канале, в котором наследница артистки принимала участие и стала одной из победительниц в финале.
Певица Алсу и ее талантливая дочь Микелла Абрамова появились в ютуб-шоу
"Пятница с Региной". Во время беседы речь зашла о шоу "Голос. Дети" на Первом канале, в котором наследница артистки принимала участие и стала одной из победительниц в финале.
Микелла рассказала, как проходила кастинг на проект. Девочка
поведала, что по условиям конкурса необходимо было исполнить две песни – на русском
и любом иностранном языке. По словам Абрамовой, она долго не знала, что
спеть перед жюри. В итоге она остановилась на классических композициях, которые
разучивала в музыкальной школе.
"Кстати, у некоторых людей есть теория, что все дети на
проекте вообще не дружат. Это не так. Я с ними переписываюсь каждый день. Мы
неразлучны. Я их всех так люблю. Это классно, быть с детьми, которые меня
понимают", – подчеркнула Микелла Абрамова.
По словам Алсу, на конкурсе "Голос. Дети" ее дочь попала в свою
среду. У Микеллы и других конкурсантов было много общего, ребята быстро нашли
общий язык и сдружились.
Абрамова рассказала, что в финале конкурса очень переживала,
но не за себя, а за своих соперниц. "Даже если бы прошла Маша или Маруся, я бы
за них была только рада. Я бы испытывала только радость. Я их так всех люблю,
мы очень сблизились", – отметила наследница звезды.
Микелла отметила, что конкурс "Голос. Дети" стал для нее
колоссальным опытом. "Соревнования не было, если честно. Даже в финале. Я к
этому отношусь как к вокальному опыту. Я никогда не участвовала в
соревнованиях по вокалу", – сказала дочь артистки.
Певица Алсу не стала скрывать, что будет поддерживать
Микеллу во всех начинаниях, как когда-то делал ее отец по отношению к ней самой. По словам артистки, ее
карьера состоялась прежде всего благодаря родителям, и она это понимает. "Мы,
конечно, будем помогать дочке во всех ее начинаниях. 11 лет – пока думаю еще
есть время, чтобы развиваться и подумать", – сказала .
А в конце встречи по просьбе хозяйки шоу Микелла исполнила свою любимую песню из репертуара любимой Билли Айлиш. И спела прекрасно – у Микеллы дивные вокальные данные, точное интонирование, верная фразировка. "Ты очень классно поешь", – заслуженно похвалил девочку певец и муж Тодоренко Влад Топалов. Он уверен, что Микелла еще не раз удивит и порадует поклонников.