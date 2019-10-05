Объединение художников «Art-Navis» и владимирские поэты представили зрителю уникальную выставку «От заката до рассвета», в которой картины и стихи гармонично дополняют друг друга.

Объединение художников «Art-Navis» и владимирские поэты представили зрителю уникальную выставку «От заката до рассвета», в которой картины и стихи гармонично дополняют друг друга.Поэзия, которую видят. Живопись, которую слышат. Новый формат в едином выставочном проекте- уникальная возможность погрузиться в мир фантазии творцов и служителей муз. Первыми экспозицию оценили юные воспитанники художественной школы.София Варнавская, посетительница выставки: "Я чувствую себя, как у себя дома, так уютно, и можешь найти, что интересного посмотреть."Все образы объединены общей тематикой. Выставка «От заката до рассвета» - создает удивительное настроение, как во время прогулки по ночному Владимиру. Пейзажи, урбанистические объекты и даже портреты... История появления каждой работы уникальна.Марина Зерщикова, художник, искусствовед: "Пока я шла на работу, мягкий свет от вывески Эльдорадо и такая советская угловатая постройка, простая, но она была монументальна в своем величии."В экспозиции - более сотни произведений, 11 авторов. Участников проекта «Art-Navis» (в переводе с латыни - "корабль искусств"). Творческому объединению молодых мастеров - уже 13 лет. Верные традициям владимирской школы живописи, они идут курсом познания человека и природы.Илья Конотопов, художник, организатор выставки: "Эта выставка вынашивалась длительный период времени, порядка 4 лет я мечтал об этой выставке, но детали, кусочки паззла, из которого состоит весь проект, они никак у меня не соединялись в единое целое."Поэтическую часть составили строки не только классиков, но и современных поэтов. Всего в проекте участвует около тридцати стихотворных работ. Многие из них написаны под впечатлениями именно от этих картин и представлены на суд зрителей впервые.Андрей Александров, директор центра пропаганды изобразительного искусства: "Особенностью этого проекта является, что здесь не только живопись, не только живопись, объединяющая темное время суток, здесь много и других произведений, конечно, но самое главное, что этот проект охватывает еще и поэзию."Все арт-нависты вышли из мастерской Вячеслава Конотопова. Фундамент единое русское реалистическое искусство. На новой выставке владимирцы узнают многие виды родного города.Александр Сыпченко, корреспондент: "Как например, пересечение улицы Спасской и Большой Московской, которое превратилось в дыхание ночи, работу Ильи Конотопова. Это было единственное свободное время, когда художник мог писать свою картину.Александр Сыпченко, Александр Чернышев. "Вести-Владимир"