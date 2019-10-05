В Екатеринбург приехал питерский художник Арсений Пыженков, куда более известный под своим новым именем Покрас Лампас.

В Екатеринбург приехал питерский художник Арсений Пыженков, куда более известный под своим новым именем Покрас Лампас. Приехал не по-хорошему, а разбираться — кто и зачем залил гудроном его картину "Супрематический крест" площадью 6,5 квадратных метров. Случай, может и обрисовали бы, как несчастный, если бы не одно "но".С июля, то есть с того момента, как произведение появилось в городе, там идут споры, как оно обычно бывает в современном искусстве, из серии "что это за многоточие" с одной стороны и "да вы ничего не понимаете" - с другой. А потом к делу добавился еще один спор — религиозный, передает телеканал "Россия 24". Есть подозрение, что не просто так картину гудроном, кто скажет - испортили, а кто - доработали.Сейчас художник-каллиграф восстанавливает свой арт-объект "Супрематический крест" на Площади первой пятилетки. Как сообщили организаторы фестиваля уличного искусства Stenograffia, работу Покрас и десять помощников планируют закончить к восьми вечера по местному времени.Творчеством Покраса в Екатеринбурге был недоволен ряд православных активистов. поэтому ранее художник был готов забыть о своем арт-объекте.