Сотрудники полиции устроили сюрприз своим школьным учителям. Они приехали к преподавателям, чтобы лично поздравить их с профессиональным праздником...

Сотрудники полиции устроили сюрприз своим школьным учителям. Они приехали к преподавателям, чтобы лично поздравить их с профессиональным праздником.Среди тех, кто принял участие в мероприятии, старший лейтенант внутренней службы Николай Шереметенко, инженер-програмист Информационного центра УВД по СЗАО г. Москвы. Он пожелал Людмиле Голышкиной талантливых учеников, которые выберут правильную профессию и будут любить свое дело. Старший лейтенант внутренней службы Шереметенко спас мужчину, который провалился под лед на Москве-реке. С Николая взяли слово провести для учеников школы урок мужества.Поздравить свою первую учительницу в Рузу приехал и старший сержант полиции Константин Иванов, полицейский-водитель отдельного взвода ППСП отдела МВД России по Бутырском району г. Москвы. Он пожелал преподавателю здоровья и сил, а также поблагодарил за мудрость и доброту.Ранее старший сержант полиции Иванов с напарником вытащили из горящей квартиры мать и ребенка. «Ты всегда был парень волевой, стремительный и пытался помочь всем. Я тобой горжусь, честное слово!» — сказала Константину Жанна Слюнченко.К своему преподавателю пришел и полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г.о. Подольск, старший сержант полиции Максим Марков. Он подарил Ольге Щениной цветы, поблагодарил за труд и пожелал сил и здоровья.Ранее Максим Марков спас из горящего дома семью, за что был награжден медалью «За смелость во имя спасения». «Это человек, на которого можно положиться. Он всегда подставит плечо и не подведет», — говорит педагог.