Ночью неизвестный, находясь на Лухмановской улице, осуществил поджог автомобиля, принадлежавшего организации...

Оперуполномоченные ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы задержали подозреваемого в умышленном поджоге автомобиля «Тойота Ленд Крузер стоимостью более 2 миллионов рублей.В территориальный отдел полиции обратился генеральный директор фирмы с заявлением о поджоге иномарки.Сотрудники полиции установили, что ночью неизвестный, находясь на Лухмановской улице, осуществил поджог автомобиля, принадлежавшего организации, облив его неизвестной жидкостью, в результате чего произошло возгорание капота автомобиля.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Долгопрудной улице. Им оказался 23-летний приезжий.По данному факту следствием ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по розыску и установлению личностей соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73