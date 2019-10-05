Подача документов через портал позволяет экономить не только время, но и деньги, т.к. при подаче через ЕПГУ гражданам предоставляется 30% скидка на все услуги...

Отдел по вопросам миграции УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что получать государственные услуги проще и удобней через портал Государственных и муниципальных услуг.В электронном виде подразделениями по вопросам миграции предоставляются следующие услуги:- получение и замена основного документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина Российской Федерации;- получение заграничного паспорта (старого образца на 5 лет и заграничного паспорта нового поколения на 10 лет);- регистрация по месту жительства и пребывания;- снятие с регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания;- оформление приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданства в РФ.Основные преимущества подачи заявлений гражданами в электронном виде это:- в любое удобное время;- с любого автоматизированного рабочего места (компьютера), имеющего доступ к сети Интернет, не выходя из дома;- при некорректном заполнении заявления консультации о правильности заполнения предоставляются в электронном виде. Отсутствует необходимость повторного заполнения бланков заявлений на очном приеме;- как правило, обеспечивается однократная явка в подразделение ОВМ;- в «личном кабинете» отражены все этапы оформления документа.Подача документов через портал позволяет экономить не только время, но и деньги, т.к. при подаче через ЕПГУ гражданам предоставляется 30% скидка на все услуги.Информацию о портале вы можете найти на Информационных стендах в Отделах МВД России по месту жительства, на официальном сайте УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, а также на официальном портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56