Госсекретарь США Майк Помпео в субботу прокомментировал ход переговоров с северокорейской делегацией в Стокгольме.

Госсекретарь США Майк Помпео в субботу прокомментировал ход переговоров с северокорейской делегацией в Стокгольме. Хотя прогресса пока нет, отметил Помпео, Белый дом рассчитывает на добрую волю Пхеньяна. Помпео надеется, что странам удасться реализовать договоренности, согласованные лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. По словам Помпео, в переговорах участвует большая группа переговорщиков, экспертов.По словам министр иностранных дел Швеции Анн Линде, делегации США и КНДР начали консультации в пятницу на столичном острове Лидингё в конференц-зале Villa Elfvik Strand.Северную Корею представляет посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль, а США — спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган, пишет ТАСС.Последний раз Ын и Трамп встречались в феврале этого года в Ханое.