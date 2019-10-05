Командир воздушного судна компании Turkish Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Внуково из-за дебошира на борту. Мужчину, который так и не попал в Стамбул, сняли с рейса сотрудники транспортной полиции.

В Сети опубликованы кадры из отдела полиции, куда доставили мужчину, устроившего дебош на борту авиалайнера компании Turkish Airlines, следовавшего из столичного аэропорта Внуково в Стамбул.Вечером в минувшую пятницу, 4 октября, самолет Airbus A321 был вынужден вернуться в пункт вылета из-за неадекватного пассажира, который кричал, буянил и не реагировал на замечания.Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину после посадки прямо на борту воздушного судна. После этого лайнер благополучно продолжил выполнение рейса.В отношении пассажира 1973 года рождения были составлены административные протоколы по двум статьям: нарушение правил поведения на транспорте и мелкое хулиганство, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ЦФО.