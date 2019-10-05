Сегодня профессия оперуполномоченного уголовного розыска как и прежде остается одной из самых сложных.

5 октября сотрудники одна из самых легендарных правоохранительных служб отмечают профессиональный праздник.Сегодня профессия оперуполномоченного уголовного розыска как и прежде остается одной из самых сложных. Службе сотрудников посвящена масса кинолент, литературных и музыкальных произведений. Однако реальные герои, в отличие от выдуманных прототипов, всегда остаются за кадром, круглосуточно продолжая вести борьбу с преступниками.Заместитель начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Кольчугинскому району майор полиции Владимир Петров служит в полиции десять лет, большую часть из которых – в уголовном розыске. По его мнению, ответственный подход и оперативность действий являются самыми главными качествами, которыми должны обладать сотрудники розыска.Восстанавливать силы после служебных будней полицейскому помогает семья – жена и трое детей.Больше 25 лет в органах внутренних дел служит начальник отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Муромский» подполковник полиции Владимир Дубровский. Будущий офицер с детства знал обо всех тяготах службы от отца, который в свое время также возглавлял отдел уголовного розыска. Но сложности не пугали, привлекало желание соответствовать отцу и быть одним из тех, кто будет охранять порядок на улицах города. Годы службы показали, что Владимир Дубровский с выбором профессии не ошибся.Всем коллегам в профессиональный праздник желаю крепкого здоровья, поменьше бессонных ночей, удачи в нелегкой, но такой нужной работе. Огромного профессионального умения, семейного счастья и везенья! Особые слова благодарности выражаю ветеранам, чьи традиции мы сегодня бережно храним! – отмечает подполковник полиции.Подполковник полиции в запасе Игорь Панфилов более 15 служил в уголовном розыске. Начинал оперуполномоченным в ОУР УВД г. Гусь- Хрустальный, сотрудником отдела по раскрытию тяжких корыстно- насильственных преступлений ОРЧ КМ по линии УР № 2 УВД Владимирской области, начальником отделения УР ОВД по ЗАТО г. Радужный. За время службы неоднократно поощрялся наградами.С июля 2015 года Игорь Панфилов находится на заслуженном отдыхе, но коллег и отдел не забывает, регулярно навещает товарищей и встречается с молодыми сотрудниками, с которыми делится профессиональным опытом.