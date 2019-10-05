В Ростове-на-Дону произошел пожар в многоэтажном жилом доме. В результате ЧП один человек погиб, 80 были эвакуированы.

В Ростове-на-Дону произошел пожар в многоэтажном жилом доме. В результате ЧП один человек погиб, 80 были эвакуированы. Такие данные сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области.Как уточняется, пожар вспыхнул на девятом этаже жилого дома, расположенного по адресу улица Еременко, 85/3, в 7:25. В 7:37 пожар был локализован на площади 15 квадратных метров. А в 8:03 возгорание удалось ликвидировать.К борьбе с огнем привлекались 33 человека личного состава и 11 единиц спецтехники, передает ТАСС.