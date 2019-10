Новый скандал в политических кругах США: во время встречи конгрессвумен от Демократической партии Александрии Окасио-Кортес со своими сторонниками одна из активисток призвала для спасения окружающей среды избавляться от детей и есть их.

Новый скандал в политических кругах США: во время встречи конгрессвумен от Демократической партии Александрии Окасио-Кортес со своими сторонниками одна из активисток призвала для спасения окружающей среды избавляться от детей и "есть их". По словам активистки, у людей осталось лишь несколько месяцев для спасения окружающей среды, и предложенного Окасио-Кортес законопроекта "Новый зеленый курс" для этого недостаточно."Даже если мы разбомбим Россию, у нас все еще будет слишком много людей", — заявила активистка, добавив, что "нужно избавиться от детей". Девушка при этом продемонстрировала футболку с надписью "Спасите планету, ешьте детей".Сама Окасио-Кортес позже предположила в "Твиттере", что сделавшая эти заявления активистка "возможно, страдает каким-либо психическим расстройством", назвав неправильным то, что "правые высмеивают ее и, возможно, усугубляют ее состояние".Сын президента США Дональд Трамп-младший при этом прокомментировал видео произошедшего, написав, что виновница переполоха, с его точки зрения, "выглядит как обычная сторонница Александрии Окасио-Кортес".Seems like a normal AOC supporter to me. https://t.co/NWVMRD0wsl— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 4, 2019Позже выяснилось, что ситуация с "эко-активисткой" была провокацией против Окасио-Кортез, за которой стояло малоизвестное движение LaRouche, передает РИА Новости. Создателя этого движения Линдона Ларуша, ныне покойного, его критики называли экстремистом, автором теорий заговора и лидером политического культа. Несмотря на это, часть американского истеблишмента поддерживала его.Ранее движение сообщало, что проводит среди учеников акцию "Съешь детей", собирая подписи тех, кто "верит в надуманное глобальное потепление" с целью сократить население планеты.