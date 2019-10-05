В российских городах приостановился рост цен на новостройки. Первичное жилье подорожало только в 28 из 70 крупнейших городов.

По итогам третьего квартала сильнее всего подорожали новостройки в Магнитогорске – на 13%. Произошло это за счет одного жилого комплекса, в котором цены на квартиры значительно выше средних по городу, говорится в исследовании портала "Мир квартир".Средняя стоимость квартир в Красноярске выросла на 11% - половина застройщиков в городе не смогла найти банковское финансирования для перехода на эскроу-счета, а оставшаяся половина резко подняла цены на квартиры в своих домах.На 12% стали дороже квартиры в Воронеже, в Липецке – на 9,8%, в Астрахани – на 9,3%.А в 42 городах цены на первичное жилье упали. На 9-13% подешевел квадратный метр во Владивостоке, Набережных Челнах, Самаре и Новокузнецке. На 11-14% подешевели квартиры в Смоленске, Владивостоке, Орле, Саратове, Кургане и Ижевске.В пятерку самых дорогих городов помимо Москвы, Петербурга и Подмосковья вошли Сочи и Владивосток. Самые дешевые квартиры – в Махачкале, Саратове, Магнитогорске, Владикавказе и Липецке.Эксперты отмечают снижение спроса на новостройки – цены растут, ипотечная ставка снижается чисто символически, и все это не способствует покупательской активности.