Артистка призналась, что игры дочери ей не в радость. Анна Михалкова показала, как проводит время с наследницей.

Артистка призналась, чтоигры дочери ей не в радость. Анна Михалкова показала, как проводит время снаследницей.У актрисы трое детей – 19-летнийАндрей, 18-летний Сергей и 6-летняя Лидия. И если сыновья Анны Михалковой ужевыросли, поступили в вузы и не требуют много внимания, то маленькая дочь всееще нуждается в материнском тепле.Сегодня, 4 октября, Аннапоказала в "Инстаграм", как играет с Лидией. Артистка сделала селфи, когда девочкарасставляла картонные фигурки котов. По словам артистки, увлечение наследницыей не нравится."Вот чем заняться вдождливый день с маленькой девочкой?! Ну конечно игрой в котиков! КОТИКОВ!Когда парни были маленькие, я думала, что как же хорошо было бы иметь девочку!Не надо бесконечно собирать биониклы, играть в черепашек ниндзя…. Но самымстрашным сном оказались ролевые игры в котиков! Надо говорить за них "правильным" голосом! Обязательно жениться и плодить новых котиков! Неудержимохочется погавкать!" – посетовала .Комментаторы тут же отметили,что артистка ходит дома слишком нарядной. Звезда была облачена в красноеплатье с пестрым растительным узором. Михалкова поспешила оправдаться, мол, толькопришла с работы и не успела переодеться в домашнее."Это случайность.Вернулась рано со съемок, не успела еще принять вид, соответствующий будням котиков",– высказалась .