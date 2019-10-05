Артистка призналась, что
игры дочери ей не в радость. Анна Михалкова показала, как проводит время с
наследницей.
Артистка призналась, что
игры дочери ей не в радость. Анна Михалкова показала, как проводит время с
наследницей.
У актрисы трое детей – 19-летний
Андрей, 18-летний Сергей и 6-летняя Лидия. И если сыновья Анны Михалковой уже
выросли, поступили в вузы и не требуют много внимания, то маленькая дочь все
еще нуждается в материнском тепле.
Сегодня, 4 октября, Анна
показала в "Инстаграм", как играет с Лидией. Артистка сделала селфи, когда девочка
расставляла картонные фигурки котов. По словам артистки, увлечение наследницы
ей не нравится.
"Вот чем заняться в
дождливый день с маленькой девочкой?! Ну конечно игрой в котиков! КОТИКОВ!
Когда парни были маленькие, я думала, что как же хорошо было бы иметь девочку!
Не надо бесконечно собирать биониклы, играть в черепашек ниндзя…. Но самым
страшным сном оказались ролевые игры в котиков! Надо говорить за них "правильным" голосом! Обязательно жениться и плодить новых котиков! Неудержимо
хочется погавкать!" – посетовала .
Комментаторы тут же отметили,
что артистка ходит дома слишком нарядной. Звезда была облачена в красное
платье с пестрым растительным узором. Михалкова поспешила оправдаться, мол, только
пришла с работы и не успела переодеться в домашнее.
"Это случайность.
Вернулась рано со съемок, не успела еще принять вид, соответствующий будням котиков",
– высказалась .