Водитель многотонного автокрана вышел, чтобы поправить зеркало заднего вида, но забыл включить ручник. Грузовик укатился, пробил ограждение на набережной и упал в воду. Момент ЧП запечатлела камеры уличного наблюдения.

Камера наблюдения запечатлела момент незаурядного дорожно-транспортного происшествия, случившегося утром в субботу, 5 октября, на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.На записи видно, как из переулка выехал автокран. Многотонная машина пересекла проезжую часть, пробила ограждение и рухнула в воду, застыв практически в вертикальном положении.Во время "заезда", завершившегося падением в реку, рядом с грузовиком бежал мужчина, пытавшийся попасть в кабину и остановить транспортное средство.Судя по всему, это был водитель автокрана, решивший исправить собственную оплошность – как сообщают местные СМИ, он вышел из машины поправить зеркало заднего вида, но забыл включить стояночный тормоз, после чего грузовик укатился.В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники МЧС занялись возвратом грузовика на сушу.