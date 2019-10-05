Певица Светлана Лобода не устает радовать своих поклонников примечательными материалами. На сей раз знаменитость с гордостью продемонстрировала роскошную грудь.

Певица Светлана Лобода не устает радовать своих поклонников примечательными материалами. На сей раз знаменитость с гордостью продемонстрировала роскошную грудь.Артистка опубликовала жаркий снимок на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Казалось бы, фотография выглядит довольно приличной – никаких уже ставших привычными вызывающих декольте, все прикрыто, а тем не менее, поклонники все равно выпали в экстаз.На снимке даже не видно лица знаменитости, зато очень хорошо можно разглядеть идеальной формы грудь, которую удерживает лишь топ без бретелек и пухлые губы Светланы. Пикантный кадр певица подписала так: "закончила спорт, иду спать😴 ты спишь?(Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)". Текст звезда сопроводила хэштегом#повечерамямерзнубезтебя и эмоджи с волком.Многие поспешили откликнуться на вопрос Лободы. Так ее коллега по миру шоу-бизнеса Николай Басков рассказал, что сейчас находиться на выступлении и при всем желании не может отправиться в свою кровать: "Я еще нет )) на свадьбе работаю 😘". Светлана отвечала ему так: "я тоже бы ...не спится".Отметим, что внушительная часть поклонников все же оценила само фото, а не подпись. За несколько часов публикация набрала более 70 тысяч лайков. Кроме того, подписчики певицы написали несчетное количество комплиментов.Уф, Светик, теперь у меня точно будут сладкие сны 😻", "Ну очень 🔥🔥", "Лобода вы просто 🔥", "Сногсшибательная 🔥😍Вы супер 👏", "Я уже засыпал) но после увиденного фото как то перехотелось😄", – отозвались поклонники.