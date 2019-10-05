Украинский коллега Соловьева призвал отгородиться забором от неспокойного региона. Призыв прозвучал во время прямого эфира передачи Свобода слова. Гордон выразил надежду на то, что после постройки такого кордона можно будет строить национальную экономику на оставшейся территории.

Известный телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона о необходимости построить забор между Украиной и Донбассом.Ранее украинский коллега Соловьева призвал "отгородиться забором" от неспокойного региона. Призыв прозвучал во время прямого эфира передачи "Свобода слова". Гордон выразил надежду на то, что после постройки такого "кордона" можно будет строить национальную экономику на оставшейся территории.Комментируя это предложение, Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале запись, в которой назвал инициативу Гордона капитуляцией и реинкарнацией Яценюка.15 марта 2017 года Киев начал полную грузовую транспортную блокаду республик Донбасса. Двумя годами ранее правительство Арсения Яценюка утвердило проект "Стена", по которому на границе с РФ должны быть построены мощные оборонительные сооружения. Планировалось, что проект рассчитан на четыре года и должен обойтись бюджету в 149 миллионов долларов.Предложение построить стену между Украиной и Донбассом звучит не впервые. Ранее депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский также призывал построить такой "кордон". По его мнению, после этого конфликт юго-востоке Украины будет немедленно законсервирован. О необходимости постройки стены говорил два года назад и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.