Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных Теремок Романа Фукса. Предприниматель и девелопер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса. Предприниматель и девелопер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Фукс выводил средства, вложенные в строительство дома на Мытной улице неподалеку от Детской Морозовской больницы.Фуксу заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), уточняет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. Следствие обратилось в Таганский суд с ходатайством заочно арестовать бизнесмена.В 2008 году ООО "Олтэр", принадлежавшая Фуксу, начала строительство жилищного комплекса Sky House на Мытной улице в Москве. Однако дом до сих пор не сдан. По требованию 400 дольщиков в конце ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении застройщика. Дольщики признаны потерпевшими. По данным следствия, деньги дольщиков использовались ООО "Олтэр" не по назначению и выводились из проекта с использованием мошеннических схем.