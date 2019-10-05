Московский Спартак договорился с германским специалистом Доменико Тедеско. Бывший тренер Шальке возглавит красно-белых, заменив на этом посту Олега Кононова.

Московский "Спартак" договорился с германским специалистом Доменико Тедеско. Бывший тренер "Шальке" возглавит красно-белых, заменив на этом посту Олега Кононова.Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком". 34-летний тренер приступит к работе с новой командой на следующей неделе.Уроженец Италии и гражданин Германии Доменико Тедеско известен по работе с "Шальке", с которым он занял второе место в сезоне 2017-18. В марте 2018 года Тедеско был отправлен в отставку после серии поражений.