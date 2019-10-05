В Шанхае продолжается турнир по фигурному катанию Shanghai Trophy. Россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов победили в танцах на льду.

В Шанхае продолжается турнир по фигурному катанию Shanghai Trophy. Россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов победили в танцах на льду.Виктория и Никита, занимавшие первое место после ритм-танца, столь же успешно выступили и в произвольной программе. Сумма оценок 213,54 балла принесла российскому дуэту первое место. Вторыми оказались британцы Лила Фиар и Льюис Гибсон (193,80 балла). На третьем месте танцоры из Польши Наталия Калишек и Максим Сподырев (178,59).Накануне Евгения Медведева выиграла соревнования в женском одиночном катании. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли второе место в парном катании.