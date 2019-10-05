Елизавета Боярская пожаловалась на тяжелый рабочий график. Актер Данила Козловский грубо ответил коллеге.

Елизавета Боярская пожаловалась на тяжелый рабочий график. Актер Данила Козловский грубо ответил коллеге.В субботу, 5 октября, артистка разместила фотографию, сделанную в поезде. В кадре Елизавета Боярская запечатлена в темно-синей куртке и коричневой шапке. В руках она держит сценарий с выделенными репликами. "А вот то, что розовеньким выделено, это еще сегодня надо выучить, на завтра, хорошо бы и на послезавтра", – поделилась звезда.Дочь Михаила Боярского рассказала, что эта неделя была для нее непростой. "Ночной самолет, спектакль, ночной поезд, спектакль, ночной самолет, ранняя смена, сегодня очень ранняя смена, уже отснялась, прыгнула в сапсан, вечером спектакль, потом ночной поезд и опять на съемочную площадку", – отметила артистка в личном микроблоге.Знаменитость призналась, что мечтает научиться высыпать за 4-5 часов, чтобы все успевать. Подпись сопроводила хештегами #хотелабытьактрисойбудь, #небоимсятрудностей, #всечтонаснеубиваетделаетсильнее.На жалобы коллеги отреагировал актер Данила Козловский. Артист грубо призвал ее перестать жаловаться. "Терпи и не ной. Хотела, получи", – коротко написал он. "Молчу", – ответила ему Елизавета Боярская.Материал дополняется.