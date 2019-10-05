Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности. По мнению экспертов, на такие меры лидер решил пойти после скандала с Владимиром Зеленским.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности. По мнению экспертов, на такие меры лидер решил пойти после скандала с Владимиром Зеленским.На этой неделе глава аппарата Белого дома Мик Малвейни и советник Роберт О’Брайен сообщили о намерении президента уволить часть сотрудников ведомства. Известно, что в данный момент в состав штаба СНБ входят 310 человек.По официальной версии, решение о сокращении персонала должно привести к увеличению эффективности органа, занимающегося вопросами внешней политики и обороны. Сотрудники будут направлены в другие департаменты – Госдеп, Пентагон и спецслужбы, сообщает .Однако по мнению ряда экспертов, Дональд Трамп пошел на такой шаг из-за скандала, разразившегося после его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским."Мнения по поводу того, чем вызваны сокращения, разделились. Некоторые связывают такой шаг с заменой Джона Болтона на О'Брайена, другие считают, что увольнения вызваны скандалом вокруг телефонного разговора президентов США и Украины", – приводит слова политологов Obozrevatel.com.Материал дополняется.