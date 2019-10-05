Сообщение об обнаружении малолетней девочки поступило в полицию утром 5 октября.

5 октября около 9 часов утра в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о том, что у одного из магазинов на проспекте Строителей обнаружена девочка на вид около двух лет. Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции работники торговой точки пояснили, что ребенок прятался под лестницей у входа в магазин. Назвать своё точное имя и адрес проживания девочка не могла.Полицейские, передав ребенка медикам, незамедлительно организовали комплекс мероприятий по розыску родителей.В течение нескольких часов сотрудники полиции опрашивали жильцов близлежащих домов, сотрудников торговых точек и прохожих, изучали записи с камер видеонаблюдения. Около 12 часов дня личности родителей были установлены.В настоящее время с девочкой и родителями работают сотрудники полиции и представители органов системы профилактики.Полицейские устанавливают обстоятельства, при которых малолетний ребенок оказался на улице без сопровождения взрослых.Решается вопрос о привлечении к ответственности законных представителей ребенка.