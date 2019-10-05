В планетарии аргентинской провинции Сан-Луис появился бюст Юрия Гагарина. Там же открыли фотовыставку, посвященную жизни человека, который совершил первый полет в космос.

В планетарии аргентинской провинции Сан-Луис появился бюст Юрия Гагарина. Там же открыли фотовыставку, посвященную жизни человека, который совершил первый полет в космос. Организатором этого мероприятия выступило Россотрудничество, передает телеканал "Россия 24".Открытие произошло в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли. На церемонии в Аргентине присутствовал российский космонавт Сергей Ревин. Он подробно отвечал на вопросы собравшихся о своем полете на МКС в 2012 году.Первый искусственный спутник был запущен СССР 4 октября 1957 года.